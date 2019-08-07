В Катаре критикуют возможность проведения этапа Формулы-1 в Саудовской Аравии

Катарская телесеть BeIN Sports раскритиковала желание Формулы-1 проводить этап в Саудовской Аравии.
В преддверии сезона 2019 года BeIN Sports не стала продлевать контракт с Формулой-1 из-за претензий по распространению пиратского контента. Причиной стали пиратские трансляции на канале BeoutQ, базирующемся в Саудовской Аравии на котором показывались трансляции Формулы-1, с картинкой и комментариями телеканала BeIN Sports, с десятисекундной задержкой от оригинала.
«Для Формулы-1 вознаграждение преступников — это любопытный шаг. На протяжении нескольких недель спортивные организации, включая ФИФА, АПЛ, Уимблдон критиковали безудержную кражу спортивных авторских прав в Судовской Аравии. И Формула-1 всё равно продолжает закрывать глаза на это. Большая часть спортивных организаций пытается что-то сделать с этим, но только Формула-1 поощряет данные действия», — приводит слова представителя BeiN Nextgen-Auto.
Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 ведёт переговоры с властями Саудовской Аравии о проведении одного из этапа «Королевских гонок» в этой стране.
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