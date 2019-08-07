Вольф объяснил, почему Боттас не действовал с Хэмилтоном жёстче на старте

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, мог ли Валттери Боттас повести себя жёстче на первом круге Гран-при Венгрии и вытеснить Льюиса Хэмилтона с трассы во втором повороте, когда пилоты сражались за вторую позицию.



«Мы обсуждали этот момент внутри команды. Пусть даже стюарды признали вполне легальной борьбу Ферстаппена и Леклера во втором повороте в Австрии, мы не считаем такую борьбу внутри команды корректной. Так что мы обговорили, что наши гонщики должны оставить друг другу место. Поэтому ситуация, при которой Валттери вытеснил бы Льюиса на обочину, не должна была произойти.



Если ты остаёшься на внешней траектории во втором повороте, то в следующем правом уже оказываешься на внутренней. Внешняя траектория во втором повороте — это вполне рабочий вариант: мы видели это на примере борьбы двух пилотов «Торо Россо», а также в Формуле-2», — передаёт слова Вольфа корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Вольф: в случае ухода Боттаса обеспечим ему мягкое приземление