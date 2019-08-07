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Марко опроверг слухи о замене Гасли на Алонсо

Марко опроверг слухи о замене Гасли на Алонсо
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о возможном приглашении Фернандо Алонсо на замену Пьера Гасли.

«Возможно ли подписание контракта с Алонсо? Нет!» — приводит слова Хельмута Марко Sports Mole со ссылкой на интервью для телеканала Movistar.

Ранее сообщалось, что «Хонда» наложила вето на возможный приход Фернандо Алонсо в состав австрийской команды.

Алонсо неоднократно критиковал моторы «Хонда» во время выступлений в «Макларене», в том числе называя двигатели силовыми установками серии GP2.

Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году и постоянно подчёркивает, что не скучает по чемпионату.

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