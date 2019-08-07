Марко опроверг слухи о замене Гасли на Алонсо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о возможном приглашении Фернандо Алонсо на замену Пьера Гасли.



«Возможно ли подписание контракта с Алонсо? Нет!» — приводит слова Хельмута Марко Sports Mole со ссылкой на интервью для телеканала Movistar.



Ранее сообщалось, что «Хонда» наложила вето на возможный приход Фернандо Алонсо в состав австрийской команды.



Алонсо неоднократно критиковал моторы «Хонда» во время выступлений в «Макларене», в том числе называя двигатели силовыми установками серии GP2.



Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году и постоянно подчёркивает, что не скучает по чемпионату.