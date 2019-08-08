Гьотто опроверг слухи о возможном переходе в «Торо Россо»
Пилот Формулы-2 Лука Гьотто опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями команды «Торо Россо» по поводу места боевого пилота на 2020 год.
«Мне не звонили из «Торо Россо». Да, я надеюсь, что произошла утечка информации и они действительно собираются связаться со мной. Но факт в том, что в настоящий момент я не общался ни с кем из команды, не говоря уже о Фаэнце», — приводит слова Луки Гьотто GPFans.
Ранее в прессе появилась информация о том, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Гьотто одним из подходящих кандидатов на выступления за команду из Фаэнцы.
В нынешнем сезоне Лука Гьотто занимает четвёртую строчку в чемпионате Формулы-2, одержав две победы и четыре раза финишировав на второй позиции.
Источник: Гьотто может подписать контракт с «Торо Россо» в 2020 году
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