Гьотто опроверг слухи о возможном переходе в «Торо Россо»

Пилот Формулы-2 Лука Гьотто опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями команды «Торо Россо» по поводу места боевого пилота на 2020 год.



«Мне не звонили из «Торо Россо». Да, я надеюсь, что произошла утечка информации и они действительно собираются связаться со мной. Но факт в том, что в настоящий момент я не общался ни с кем из команды, не говоря уже о Фаэнце», — приводит слова Луки Гьотто GPFans.



Ранее в прессе появилась информация о том, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Гьотто одним из подходящих кандидатов на выступления за команду из Фаэнцы.



В нынешнем сезоне Лука Гьотто занимает четвёртую строчку в чемпионате Формулы-2, одержав две победы и четыре раза финишировав на второй позиции.





Источник: Гьотто может подписать контракт с «Торо Россо» в 2020 году