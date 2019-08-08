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Феттель: в Спа и Монце для «Феррари» всё может сложиться лучше

Феттель: в Спа и Монце для «Феррари» всё может сложиться лучше
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что надеется на более удачное выступление команды после летнего перерыва. По мнению немецкого гонщика, следующие трассы больше подходят «Феррари».

«В Спа и Монце всё может сложиться лучше. Но, конечно, наши амбиции заключаются в том, чтобы изменить ситуацию, контролировать гонку. Понимаем, что пока мы сильно далеки от этого.

Во время летнего перерыва будет не до отдыха. Я не думаю, что кто-либо из нас может расслабиться. Возможно, за это время появятся хорошие идеи на вторую половину сезона», — цитирует Феттеля GPBlog.

В текущем сезоне Феттель не выиграл ещё ни одной гонке. В зачёте пилотов он занимает лишь четвёртое место, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 94 очка.

Феттель поставил себе 5 баллов из 10 за первую часть сезона, Хэмилтон — 8,8
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