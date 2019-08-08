Феттель: в Спа и Монце для «Феррари» всё может сложиться лучше

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что надеется на более удачное выступление команды после летнего перерыва. По мнению немецкого гонщика, следующие трассы больше подходят «Феррари».

«В Спа и Монце всё может сложиться лучше. Но, конечно, наши амбиции заключаются в том, чтобы изменить ситуацию, контролировать гонку. Понимаем, что пока мы сильно далеки от этого.

Во время летнего перерыва будет не до отдыха. Я не думаю, что кто-либо из нас может расслабиться. Возможно, за это время появятся хорошие идеи на вторую половину сезона», — цитирует Феттеля GPBlog.

В текущем сезоне Феттель не выиграл ещё ни одной гонке. В зачёте пилотов он занимает лишь четвёртое место, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 94 очка.