Телеаудитория Формулы-1 упала до минимума с 2012 года
Телеаудитория Формулы-1 достигла минимальных значений с 2012 года, сообщает GPBlog.
По данным источника, лишь 2,1 млн человек посмотрели нарезку лучших моментов Гран-при Германии на Channel 4. Это на 17,3% меньше, чем в прошлом сезоне.
Гран-при Германии стал одним из самых ярких событий текущего сезона. В дождливую погоду гонка получилась непредсказуемой. Пилоты «Мерседеса», доминирующие на протяжении сезона, так и не смогли побороться за подиум, победу в итоге одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место занял россиянин Даниил Квят, представляющий «Торо Россо».
Согласно замерам аудитории, в нынешнем сезоне повышение зрительского интереса было зафиксировано лишь во время Гран-при Франции.
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