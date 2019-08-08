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«Феррари» не будет полностью переключаться на разработку болида на новый сезон

«Феррари» не будет полностью переключаться на разработку болида на новый сезон
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда не планирует пока переключаться на разработку болида на следующий сезон. Несмотря на неудачно складывающиеся дела в чемпионате, Бинотто не считает целесообразным сосредотачивать все силы на будущем.

«Нужно ли нам полностью сфокусироваться на разработке болида на следующий сезон? Нет, я так не думаю. Всё, чего мы добьёмся в нынешнем сезоне, пойдёт на пользу в следующем тоже.

Впереди ещё много гонок. «Феррари» ещё не выиграла ни одного Гран-при. Думаю, что у нас есть цель и задача. Нам нужно приложить все усилия, чтобы показать свой максимум», — цитирует Бинотто F1i.

В текущем сезоне «Феррари» не выиграла ни одной гонки. В Кубке конструкторов «Скудерия» отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 150 баллов.

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