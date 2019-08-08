«Феррари» не будет полностью переключаться на разработку болида на новый сезон

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда не планирует пока переключаться на разработку болида на следующий сезон. Несмотря на неудачно складывающиеся дела в чемпионате, Бинотто не считает целесообразным сосредотачивать все силы на будущем.

«Нужно ли нам полностью сфокусироваться на разработке болида на следующий сезон? Нет, я так не думаю. Всё, чего мы добьёмся в нынешнем сезоне, пойдёт на пользу в следующем тоже.

Впереди ещё много гонок. «Феррари» ещё не выиграла ни одного Гран-при. Думаю, что у нас есть цель и задача. Нам нужно приложить все усилия, чтобы показать свой максимум», — цитирует Бинотто F1i.

В текущем сезоне «Феррари» не выиграла ни одной гонки. В Кубке конструкторов «Скудерия» отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 150 баллов.