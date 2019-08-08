Албон: думаю не о «Ред Булл», а о том, как сохранить себе место в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Александер Албон не считает, что в ближайшем будущем у него есть шансы попасть в «Ред Булл». По его словам, он совсем не думает о такой перспективе. Вместо этого он фокусируется на задаче сохранения места в нынешней команде.

«Я совсем не думаю о таких вещах. Я в большей степени думаю о сохранении места в „Торо Россо“. Это то, на чём я фокусируюсь сейчас. Надеюсь, что я достаточно показал, чтобы рассчитывать на продолжение карьеры в команде. Но решение принимать не мне.

Что касается наших перспектив на оставшуюся часть сезона, то, чтобы рассчитывать на подиум ещё раз, нам понадобится ещё несколько дождевых гонок. Но просто набирать как можно больше очков вполне реально. Сейчас мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов, и сохранить его будет тяжело. Успех в Германии был большим импульсом для нас. Нужно продолжать набирать очки, и посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Албона GPToday.

Албон проводит дебютный сезон в Формуле-1. После 12 этапов на его счету 16 очков, что позволяет занимать 15-е место в общем зачёте.