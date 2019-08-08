Зафнауэр: не думаю, что «Рейсинг Пойнт» изменит состав пилотов

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр признался, что смена состава пилотов на следующий сезон маловероятна.

«Не думаю, что в составе произойдут изменения. Лэнс молодой, он учится и у него есть большой потенциал. Это совершенно новая команда для него и ему нужно время, чтобы освоиться. У него это неплохо получается. Мы его учим как справляться с теми или иными моментами и Серхио также помогает в этом. Перес с нами уже долгое время и думаю, что у нас хорошая связка», — приводит слова Зафнауэра Planet F1.

«Рейсинг Пойнт» после двенадцати этапов чемпионата занимает восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 31 очко. Лэнс Стролл набрал 18 баллов и занимает 12-е место в зачёте пилотов, у Переса 13 очков, что позволяет ему занимать 16-ю позицию.