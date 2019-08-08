В Liberty Media хотят привлечь в Формулу-1 элитную команду из США
Руководство Liberty Media надеется в скором времени привлечь в Формулу-1 ещё одну команду из США.
«У нас есть одна американская команда в лице „Хааса“. Были бы рады добавить в список участников ещё одну команду из США, которая была бы высокого уровня. Также в будущем нам бы хотелось видеть в чемпионате и пилота из США, но на это, вероятно, потребуется больше времени.
Гонка в Майами? Продолжаем работу над этим проектом, и на следующей неделе я проведу ряд встреч на эту тему", — приводит слова руководителя Liberty Media Чейза Кэри RaceFans.
Последним пилотом из США, который выступал в Формуле-1, был Александер Росси. В настоящее время 27-летний пилот успешно выступает в американской серии IndyCar.
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