Хорнер: Формула-1 была бы очень скучна без «Ред Булл» и Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о нынешнем положении вещей в Формуле-1. По его словам, без его команды и её лидера Макса Ферстаппена чемпионат был бы чрезвычайно скучным.

«Слава богу, что есть „Ред Булл“ и Макс Ферстаппен. В противном случае на данный момент у нас было бы очень скучное зрелище. Здорово, что в Венгрии получилась такая гонка, даже невзирая на то что мы не победили. Это то, что хотят видеть болельщики. Последние четыре этапа подарили по-настоящему интересные гонки, и это случилось после фестиваля скуки на Гран-при Франции.

Надеюсь в дальнейшем, с учётом того какие нас ждут трассы, придут захватывающие гонки. Макс снова будет бороться с «Мерседесом» и «Феррари», и это принесёт яркое будущее", — приводит слова Хорнера GPblog.