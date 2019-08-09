Штайнер — о составе на сезон-2020: Фиттипальди — вариант, но это высокий риск

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что практически полностью исключает приглашение на роль боевого пилота в 2020 году резервиста Пьетро Фиттипальди. Слухи о таком варианте появились на фоне слабых выступлений Ромена Грожана и его возможного увольнения из «Хааса».

«У него нет супер лицензии. Это проблема многих молодых пилотов. Я не могу обещать ему дополнительное участие в пятничных сессиях, так как у нас есть сложности и нам нужно, чтобы боевые пилоты проводили в машине как можно больше времени.

В нынешнем сезоне «Макларен» рискнул и пригласил Ландо Норриса. Он отлично справляется. Но в таких ситуациях всё может пойти и иначе и это приведёт к хаосу. Решение принимать очень сложно. Фиттипальди — это вариант, но это очень высокий риск. К примеру, если бы в нынешнем сезоне у нас был новичок, помог бы он нам в решении проблем с резиной? В этом новобранец не будет помощником.

После перерыва мы будем знать, что делать дальше. В Спа вы все будете ждать новостей, дайте нам ещё несколько заездов", — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.