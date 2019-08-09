Штайнер — о составе на сезон-2020: Фиттипальди — вариант, но это высокий риск

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что практически полностью исключает приглашение на роль боевого пилота в 2020 году резервиста Пьетро Фиттипальди. Слухи о таком варианте появились на фоне слабых выступлений Ромена Грожана и его возможного увольнения из «Хааса».
«У него нет супер лицензии. Это проблема многих молодых пилотов. Я не могу обещать ему дополнительное участие в пятничных сессиях, так как у нас есть сложности и нам нужно, чтобы боевые пилоты проводили в машине как можно больше времени.
В нынешнем сезоне «Макларен» рискнул и пригласил Ландо Норриса. Он отлично справляется. Но в таких ситуациях всё может пойти и иначе и это приведёт к хаосу. Решение принимать очень сложно. Фиттипальди — это вариант, но это очень высокий риск. К примеру, если бы в нынешнем сезоне у нас был новичок, помог бы он нам в решении проблем с резиной? В этом новобранец не будет помощником.
После перерыва мы будем знать, что делать дальше. В Спа вы все будете ждать новостей, дайте нам ещё несколько заездов", — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.
- 9 августа 2019
-
00:57
- 8 августа 2019
-
23:27
-
22:45
-
21:48
-
20:23
-
19:17
-
18:59
-
17:59
-
16:53
-
16:17
-
15:14
-
14:20
-
13:23
-
12:26
-
11:25
-
10:55
-
09:56
-
00:58
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:47
-
22:49
-
21:59
-
21:00
-
19:55
-
18:58
-
17:45
-
17:02
-
16:00
-
14:48
-
14:37
-
13:10
-
12:14
-
11:31
-
10:36
-
09:36