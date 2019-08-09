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Алонсо: тем, кто говорит, что я некомандный игрок, должно быть стыдно

Алонсо: тем, кто говорит, что я некомандный игрок, должно быть стыдно
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопросы подписчиков в «инстаграме». Один из пользователей спросил испанца о причинах, по которым многие говорят, что с ним тяжело работать.
«Считаю ли себя командным игроком? Конечно. Все эти разговоры полностью противоречат тому, что обо мне говорили люди, с которыми я работаю. Возможно, правда не так хорошо продаётся.

Забавно, что создаётся такое впечатление. И тем, кто разводит эти слухи и пишет такие вещи, должно быть стыдно. Конечно, я всегда выкладываюсь на 100% и мотивирую других делать то же самое. Думаю, аналогично поступали Сенна, Прост и другие люди с амбициями.

Я всегда полностью выкладываюсь за команду, за которую выступаю. Лучшее доказательство — моё возвращение в «Рено» после того, как я выступал за «Макарен». Мы достигли успехов и в других сериях. Люди, с которыми я работал, были довольны», — написал Алонсо.

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