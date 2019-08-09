Боттас — о будущем в Ф-1: есть чувство, что всё будет так или иначе хорошо
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что он не беспокоится о карьере в Формуле-1 в связи с истекающим контрактом с немецкой командой. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда выбирает между Боттасом и Эстебаном Оконом. Предполагается, что решение будет принято в августе.
«Для меня ситуация не изменилась, вопрос по-прежнему открыт, я жду информацию от команды. Но у меня есть чувство, что всё будет хорошо так или иначе.
Я не могу сказать больше ничего, не зная, что происходит.
В текущем сезоне мне не везло, например, в Сильверстоуне я боролся за победу. В Германии и Венгрии всё сложилось неудачно, но такое бывает. Нужно идти дальше вперёд», — цитирует Боттаса Ilta-Sanomat.
Вольф: в случае ухода Боттаса обеспечим ему мягкое приземление
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