Вольф: в Спа и Монце увидим гораздо более сильную «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от второй части сезона. По мнению главы команды, неудачи «Феррари» не являются поводом, чтобы вычёркивать «Скудерию» из числа претендентов на победу в Спа и Монце. В текущем сезоне «Феррари» не одержала ещё ни одной победы.

«Трасса в Венгрии не слишком подходит «Феррари». У них очень мощный двигатель, поэтому мы увидим гораздо более сильную «Феррари» в Спа и Монце. У меня нет сомнений, что их выступление будет другим.

Эти этапы будут сложными для нас. Поэтому можно насладиться очередной победой, а затем сразу приступать к решению проблем, чтобы быть готовыми к Спа», — цитирует Вольфа Motorsport.

В текущем сезоне гегемонию «Мерседеса» удалось прервать лишь «Ред Булл», Макс Ферстаппен выиграл два Гран-при.