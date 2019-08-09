«Макларен» объявил о возвращении в IndyCar
Пресс-служба «Макларена» объявила о возвращении в IndyCar. В 2020 году «Макларен» примет участие в чемпионате. В последний раз «Макларен» участвовал в этой серии в 1979 году.
«Макларен» будет выступать в партнёрстве с Arrow Schmidt Peterson Motorsports и Chevrolet. Команда будет называться Arrow McLaren Racing SP.
В чемпионате «Макларен» представят две машины с двигателями «Шевроле».
«IndyCar была частью «Макларена» с ранних лет фирмы в гонках. И сегодня эта серия предлагает не только интересную коммерческую платформу для дальнейшего роста в Северной Америке, но и конкуренцию с ведущими гоночными командами», — сказал глава «Макларена» Зак Браун.
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