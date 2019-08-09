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Британский эксперт связал проблемы «Феррари» с уходом Квята из команды

Британский эксперт связал проблемы «Феррари» с уходом Квята из команды
Авто / Формула-1 0

Известный автоспортивный эксперт, а в прошлом технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон предположил, что часть проблем команды «Феррари» связана с уходом из команды пилотов симулятора Даниила Квята и Антонио Джовинацци.

«В прошлом сезоне «Феррари» добивалась большего прогресса между пятничными и субботними сессиями, но похоже, что это не так в нынешнем сезоне. Либо «Феррари» сразу начинает уик-энд более сильной и у команды меньше возможности для совершенствования, либо они не получают столько пользы от ночной работы на симуляторе.

Возможно, Антонио Джовинацци и Даниил Квят лучше выполняли свою работу, чем те, кто работает на симуляторе в этом году. Как бы то ни было, начало года для «Феррари» выдалось неутешительным. Кто мог подумать, что они не выиграют ни одной гонки из 12 в этом сезоне», — написал Андерсон в своей колонке на Autosport.

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