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Хюлькенберг: я пока не готов к Формуле-E

Хюлькенберг: я пока не готов к Формуле-E
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о возможном переходе в Формулу-E. По словам немца, он пока не готов к такому карьерному повороту. Пока Нико связывает своё будущее лишь с Формулой-1.

«Я пока не готов к Формуле-E. Мне нравится то, что я делаю. Конечно, всё будет зависеть от доступных возможностей, но сейчас я сосредоточен исключительно на Формуле-1. Что касается слухов о возможном переходе в „Хаас“, такие разговоры всегда будут наполнять Формулу-1. Я достаточно уверен в том, что останусь в Формуле-1», — приводит слова Хюлькенберга GPblog.

В нынешнем сезоне Нико после 12 этапов занимает 14-е место в общем зачёте с 17 баллами в активе. Это третий сезон Хюлькенберга в составе «Рено».

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