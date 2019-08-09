Хюлькенберг: я пока не готов к Формуле-E
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о возможном переходе в Формулу-E. По словам немца, он пока не готов к такому карьерному повороту. Пока Нико связывает своё будущее лишь с Формулой-1.
«Я пока не готов к Формуле-E. Мне нравится то, что я делаю. Конечно, всё будет зависеть от доступных возможностей, но сейчас я сосредоточен исключительно на Формуле-1. Что касается слухов о возможном переходе в „Хаас“, такие разговоры всегда будут наполнять Формулу-1. Я достаточно уверен в том, что останусь в Формуле-1», — приводит слова Хюлькенберга GPblog.
В нынешнем сезоне Нико после 12 этапов занимает 14-е место в общем зачёте с 17 баллами в активе. Это третий сезон Хюлькенберга в составе «Рено».
- 9 августа 2019
-
18:53
-
17:51
-
16:31
-
15:50
-
14:23
-
13:46
-
12:36
-
12:14
-
10:19
-
09:38
-
00:57
- 8 августа 2019
-
23:27
-
22:45
-
21:48
-
20:23
-
19:17
-
18:59
-
17:59
-
16:53
-
16:17
-
15:14
-
14:20
-
13:23
-
12:26
-
11:25
-
10:55
-
09:56
-
00:58
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:47
-
22:49
-
21:59
-
21:00
-
19:55
-
18:58
Партнерский контент