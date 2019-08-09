Джовинацци: вернуться в Формулу-1 после двух лет простоя было тяжело

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что возвращение в гонки после практически двух лет простоя в карьере далось ему нелегко.

«Вернуться в гонки после двух лет простоя нелегко. В 2017 году я поучаствовал в двух этапах Формулы-1, а в 2018-м принял участие лишь в гонке Ле-Мане, которая совершенно отличается от привычных гонок. На старте сезона моей целью было прогрессировать от этапа к этапу. Мне необходимо было вернуть чувство, и это то, что я и сделал. Я испытывал трудности, но в последних нескольких гонках был неплох и не сильно уступал Кими, так что могу быть доволен скоростью.

Уверен, в команде замечают мой прогресс, мы упорно работаем, мне оказывают серьёзную поддержку. Пока всё получается. У нас есть скорость, но по различным причинам мне пока не удаётся набирать очки", — приводит слова итальянца Motorsport Week.