Зафнауэр — о прогрессе «Рейсинг Пойнт»: «Рено» стоит опасаться

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр уверен, что команда сумеет прибавить во второй части сезона, навязать борьбу «Рено» и даже, возможно, «Макларену».

«У нас те же сотрудники, процессы налажены, как и раньше, только теперь у нас более качественные комплектующие и больше денег. Так что наш прогресс — дело времени. Во второй части сезона мы будем намного ближе к тем результатам, которые были у нас в прошлом. „Рено“ стоит опасаться.

Сумеем ли побороться за четвёртое место с «Маклареном»? Возможно, но будет нелегко. Дело не только в нашем отставании, а и в том, что борьба в середине пелотона очень плотная. Зачастую первые шесть мест занимают пилоты топ-команд, так что мы боремся за скромные очки", — приводит слова Зафнауэра Nextgen-Auto.

После двенадцати этапов чемпионата «Рейсинг Пойнт» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 31 очко.