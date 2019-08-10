У титульного спонсора «Рейсинг Пойнт» возникли проблемы на родине

Букмекерская компания SportPesa, ставшая зимой 2019 года титульным спонсором команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», испытывает серьёзные проблемы на родине. Главный офис компании расположен в Найроби (Кения). Правительство этой африканской страны намерено поставить игровой бизнес в жёстко контролируемое правовое поле. В SportPesa уже столкнулись с давлением со стороны государства, компания была лишена лицензии.

В результате этого её руководство объявило о прекращении сотрудничества со всеми спортивными проектами в Кении, соответствующее заявление было распространено пресс-службой SportPesa.

Ожидается, что данное решение не повлияет международных партнёров компании, коими являются и представители «Рейсинг Пойнт». Но утверждать об этом преждевременно. В команде Лоренса Стролла пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.

Ранее в SportPesa выражали уверенность в способности договориться с руководством страны.