У титульного спонсора «Рейсинг Пойнт» возникли проблемы на родине

Букмекерская компания SportPesa, ставшая зимой 2019 года титульным спонсором команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», испытывает серьёзные проблемы на родине. Главный офис компании расположен в Найроби (Кения). Правительство этой африканской страны намерено поставить игровой бизнес в жёстко контролируемое правовое поле. В SportPesa уже столкнулись с давлением со стороны государства, компания была лишена лицензии.
В результате этого её руководство объявило о прекращении сотрудничества со всеми спортивными проектами в Кении, соответствующее заявление было распространено пресс-службой SportPesa.
Ожидается, что данное решение не повлияет международных партнёров компании, коими являются и представители «Рейсинг Пойнт». Но утверждать об этом преждевременно. В команде Лоренса Стролла пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.
Ранее в SportPesa выражали уверенность в способности договориться с руководством страны.
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