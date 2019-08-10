В Формуле-1 рассматривают варианты с гонками в Майами или Лас-Вегасе

Руководитель Liberty Media Чейз Кэри подчеркнул, что в Формуле-1 не отказываются от идеи проводить ещё один этап чемпионата мира в США и рассматривают варианты с гонками в Майами или Лас-Вегасе.



«Проведение ещё одного этапа в Америке? Возможно, первым шагом к этому станет проведение гонки в Майами или Лас-Вегасе. Сейчас мы продолжаем переговоры, на прошлой неделе у меня была встреча, ещё одна прошла месяц назад. Мы не собираемся скрывать свои цели в США. Наша аудитория в Формуле-1 в США заметно выросла, это очень хороший знак», — приводит слова Чейза Кэри F1i.



Ранее руководство Формулы-1 высказало заинтересованность в появлении в скором времени в Формуле-1 ещё одной команды из США.