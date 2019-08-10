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Ферстаппен: благодаря «Хонде» мы узнали, на что способен наш болид

Ферстаппен: благодаря «Хонде» мы узнали, на что способен наш болид
Авто / Формула-1 0

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что с переходом на моторы «Хонда» команда больше узнала о пределах возможностей болида.

«В прошлом году у нас были механические проблемы не только с мотором, но и с самим болидом, потому что мы не имели возможности тестировать болид на пределе возможностей и не знали, на что он способен. «Хонда» же тратит много времени на динамометрическом стенде, а затем и мы имеем возможность узнать границы возможностей болида, чего у нас не было раньше.

Раньше мы узнавали о пределе только после схода, так что подготовка к этому сезону прошла намного лучше. Наши болид и силовая установка очень надёжны», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.

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