Ферстаппен: благодаря «Хонде» мы узнали, на что способен наш болид

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что с переходом на моторы «Хонда» команда больше узнала о пределах возможностей болида.



«В прошлом году у нас были механические проблемы не только с мотором, но и с самим болидом, потому что мы не имели возможности тестировать болид на пределе возможностей и не знали, на что он способен. «Хонда» же тратит много времени на динамометрическом стенде, а затем и мы имеем возможность узнать границы возможностей болида, чего у нас не было раньше.



Раньше мы узнавали о пределе только после схода, так что подготовка к этому сезону прошла намного лучше. Наши болид и силовая установка очень надёжны», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.