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Экипаж Васильева стал пятым на прологе Бахи Венгрии

Экипаж Васильева стал пятым на прологе Бахи Венгрии
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В пятницу стартовал очередной этап Кубка мира по бахам — Баха Венгрии. Первым спецучастком гонки являлся пролог, по его результатам первая десятка выбирает стартовые позиции на следующий день.

Лучшее время показал чешский гонщик Мартин Прокоп, проехавший семь километров за четыре минуты 48 секунд. Два гонщика на MINI — Якуб Пшигонски и Орландо Терранова — показали практически одинаковое время, отстав от лидера на семь секунд. Разница между поляком и аргентинцем составила семь десятых секунды. Четвертое время показал чешский гонщик — неоднократный призер и победитель Бахи Венгрии Мирослав Заплетал. Российский дуэт Владимира Васильева и Константина Жильцова, ехавший открывающим экипажем, показал пятое время. Отставание россиян от лидеров составило 23 секунды.

Видеообзор первого дня бахи Бахи Венгрии можно посмотреть на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.

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