Риккардо: уверен, что вторая половина сезона сложится для «Рено» лучше

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1.



«Не хочу говорить о первой половине сезона в негативном ключе, но приятно перезагрузиться, иногда нужно сделать пару шагов назад, чтобы объективно посмотреть на некоторые вещи. Когда ты постоянно в движении и работаешь от уик-энда к уик-энду, ты не можешь видеть ситуацию объективно, не до конца осознаешь, что ты можешь сделать лучше или команда. Мне предстоит оценить первые полгода в новом для себя коллективе.



Я могу оценить, где мы находимся и попытаться понять, что я могу сделать лучше, чтобы добиться прогресса. Летний перерыв пойдёт нам на пользу. Уверен, что вторая половина сезона сложится для нас лучше», — приводит слова Даниэля Риккардо Planet F1.