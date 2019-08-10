Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: уверен, что вторая половина сезона сложится для «Рено» лучше

Риккардо: уверен, что вторая половина сезона сложится для «Рено» лучше
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1.

«Не хочу говорить о первой половине сезона в негативном ключе, но приятно перезагрузиться, иногда нужно сделать пару шагов назад, чтобы объективно посмотреть на некоторые вещи. Когда ты постоянно в движении и работаешь от уик-энда к уик-энду, ты не можешь видеть ситуацию объективно, не до конца осознаешь, что ты можешь сделать лучше или команда. Мне предстоит оценить первые полгода в новом для себя коллективе.

Я могу оценить, где мы находимся и попытаться понять, что я могу сделать лучше, чтобы добиться прогресса. Летний перерыв пойдёт нам на пользу. Уверен, что вторая половина сезона сложится для нас лучше», — приводит слова Даниэля Риккардо Planet F1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент