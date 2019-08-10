Лидер общего зачёта W-серии: команды Формулы-1 звонят в поисках больших чеков

Лидер недавно созданного женского чемпионата, W-серии, Джейми Чедвик призналась, что мечтает о шансе в Формуле-1. Вместе с тем она подчеркнула, что в нынешние времена команды Ф-1 интересует лишь финансовая поддержка, которая тянется за тем или иным гонщиком.

«Наш спорт полон ложных надежд. Вы можете получить звонок из команды Формулы-1. Мне однажды позвонили и выставили солидный ценник. Причина, по которой они звонят и хотят вовлечь вас в команду, — поиск больших чеков.

Как бы то ни было, мне хочется попасть в команду Формулы-1. Это даст возможность узнать, как работают команды на таком уровне. Мне кажется, если буду хорошо выполнять свою работу, эта мечта станет ближе к реальности", — приводит слова Чедвик GPFans.