Лидер общего зачёта W-серии: команды Формулы-1 звонят в поисках больших чеков
Лидер недавно созданного женского чемпионата, W-серии, Джейми Чедвик призналась, что мечтает о шансе в Формуле-1. Вместе с тем она подчеркнула, что в нынешние времена команды Ф-1 интересует лишь финансовая поддержка, которая тянется за тем или иным гонщиком.
«Наш спорт полон ложных надежд. Вы можете получить звонок из команды Формулы-1. Мне однажды позвонили и выставили солидный ценник. Причина, по которой они звонят и хотят вовлечь вас в команду, — поиск больших чеков.
Как бы то ни было, мне хочется попасть в команду Формулы-1. Это даст возможность узнать, как работают команды на таком уровне. Мне кажется, если буду хорошо выполнять свою работу, эта мечта станет ближе к реальности", — приводит слова Чедвик GPFans.
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