Штайнер: в Формуле-1 были 4 хорошие гонки, но мы хотим 21 или 22

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал не переоценивать значение последних этапов чемпионата Формулы-1. По его словам, четыре неплохие с точки зрения шоу гонки не значат, что все проблемы в Ф-1 решены.

«Нужно оставаться осторожными. Нам по-прежнему нужно прогрессировать. Наш чемпионат может стать самым захватывающим в мире. Кто-то имеет миллиарды и живёт в мире иллюзий. Но четыре зрелищные гонки не свидетельствуют о том, что все проблемы решены. Потому что вслед за этим могут случиться четыре скучные гонки. Потом мы начинаем жаловаться.

Думаю, на картину нужно смотреть глобально. Спасибо за четыре хорошие гонки, но мы хотим 21 или 22. Сокращение бюджетов — первый шаг в правильном направлении», — приводит слова Штайнера Autosport.