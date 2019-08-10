Расселл: результаты в Венгрии не повлияют на решение «Мерседеса»

Пилот молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл, выступающий в нынешнем сезоне Формулы-1 в составе «Уильямса», убеждён, что его заметный прогресс на этапе в Венгрии никак не повлияет на решение немецкой команды относительно состава на 2020 год.
«Заставили ли мои выступления в Венгрии вспомнить обо мне Тото Вольфа? Я и так напоминаю о себе, всегда на связи с Тото, и не так уж и важно, каковы мои результаты. Как уже говорил Валттери, выступление в Венгрии, хорошее оно или плохое, никак не повлияет на его будущее. Так что факт моего результата в Будапеште… Он может помочь и наверняка не повредит. Но он в любом случае не изменит решения „Мерседеса“», — приводит слова Расселла Nextgen-Auto.
Ранее Тото Вольф дал понять, что в следующем сезоне молодому британцу не стоит рассчитывать на место в «Мерседесе».
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