Sky Sports назвал свою версию пяти лучших пилотов Ф-1 в первой половине сезона

Обозреватель Sky Sports Дэвид Крофт подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1, назвав её пять лучших пилотов.

По версии Крофта, пятёрку рейтинга замыкает пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, который добыл очки на восьми этапах и ни разу не разбил болид. Четвёртое место он отдал гонщику «Уильямса» Джорджу Расселлу, переигравшему в квалификациях напарника по команде Роберта Кубицу со счётом 12:0.

Третья позиция в классификации Крофта у пилота «Макларена» Карлоса Сайнса. Испанец навязал борьбу в общем зачёте пилоту «Ред Булл» Пьеру Гасли и отстаёт от того на пять баллов.

Вторая позиция в рейтинге досталась действующему чемпиону мира и лидеру общего зачёта Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». А лучшим по мнению Крофта в первой половине сезона стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который опережает в зачёте пилотов обоих пилотов «Феррари» и уже близок к тому, чтобы обойти и Валттери Боттаса.