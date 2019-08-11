Риккардо: всё ещё не жалею о переходе в «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что невзирая на успехи бывшего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена, он не жалеет об уходе из австрийской команды и переходе в «Рено».

«Похоже, Максу достаточно комфортно в болиде и „Ред Булл“ хорошо работает с „Хондой“. Между тем где нахожусь я, и где находится он — большой контраст. Не могу сказать, что мне тяжело это принимать, но на стартовой решётке в Венгрии я бы предпочёл оказаться на той позиции, с которой стартовал Ферстаппен. Но как бы то ни было, я не жалею о переходе в „Рено“», — приводит слова австралийца Motorsport Week.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Риккардо является шестое место на Гран-при Канады. После двенадцати этапов чемпионата он занимает лишь 11-е место в общем зачёте, имея в активе 22 очка. Даниэль лишь четыре раза финишировал в топ-10.