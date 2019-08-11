Васильев вышел на третье место после второго дня Бахи Венгрии

В пятницу прошёл второй соревновательный день очередного этапа Кубка мира по бахам — Бахи Венгрии. Лучшее время на первом спецучастке дня показал аргентинец Орландо Терранова. Он занял первую строчку и в генеральной классификации, подвинув чешского гонщика Мартина Прокопа, отставшего на одну минуту и семь секунд. Якуб Пшигонски столкнулся с механическими проблемами: он ехал без передних тормозов, но занял третье место, а его отставание от напарника по команде составило 3 минуты и 36 секунд. Он сохранил свою третью позицию в классификации. Владимир Васильев и Константин Жильцов пробили колесо и много времени потратили на замену. Они завершили второй спецучасток четвертыми, поднявшись на эту же позицию и в «абсолюте».
Между спецучастками автомобили проходили 30-минутный сервис, причем обслуживать машину могли только три механика в специальных желтых повязках и при необходимости — сам экипаж. Не все смогли сделать быстро необходимый ремонт: Пшигонски превысил норматив на 27 минут, Заплетал — на 26, за что получили соответствующие штрафы.
На втором спецучастке лучшее время показал Прокоп, хотя потерял какое-то время в пыли Владимира Васильева. Терранова ехал очень аккуратно, так как у него сломался домкрат и он понимал, что пробитое колесо означает для него серьёзную потерю времени. В итоге Терранова отстал всего на 14 секунд и остался лидером, но разрыв между ним и Прокопом сократился до 46 секунд. Третье время на спецучастке показал российский экипаж, и теперь Васильев и Жильцов занимают третье место в общем зачёте гонки.
Видеообзор второго дня бахи Бахи Венгрии можно посмотреть на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.
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