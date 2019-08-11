Зайдль: Норрис и Сайнс отлично ладят, что очень важно
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о нынешнем составе пилотов команды, отметив, что хорошие отношения между Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом идут на пользу всему коллективу.
«Наши пилоты отлично ладят, им всегда весело, что очень важно. Они понимают, что сейчас соревнование идёт не между ними. Суть в том, чтобы они подталкивали друг друга, что повысит их уровень в целом. В то же время это будет способствовать и прогрессу команды. Оба отлично влились в команду.
Именно потэому мы подтвердили состав пилотов на 2020 год так рано. Было важно внести ясность внутри команды. Это позволит сфокусироваться нам на главной работе. Мы станем лучше как команда, и у нас появится более быстрый болид", — приводит слова Зайдля F1i.
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