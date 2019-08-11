Тодт: хотел бы более низкий лимит бюджета в Формуле-1

Глава ФИА Жан Тодт приветствует решение снизиться лимит бюджета команд Формулы-1 до $ 175 млн. Вместе с тем он подчеркнул, что хотел бы дальнейшего снижения затрат. По его словам, это скажется лишь на топ-командах.

«Я бы хотел видеть более низкий лимит бюджета. Лишь три команды почувствуют эти ограничения. Конечно, было бы здорово, если бы у всех команд были одинаковые шансы, но это невозможно. По крайней мере, мы сделали первый шаг в этом направлении. Нынешнее ограничение лучше, чем ничего. Так что, возможно, в будущем нам удастся снизить и его», — приводит слова функционера GrandPrix247.

Напомним, сократить бюджет команд до $ 175 млн. в год планируется с 2021 года, когда в силу вступит новый технический регламент.