Тодт: хотел бы более низкий лимит бюджета в Формуле-1
Глава ФИА Жан Тодт приветствует решение снизиться лимит бюджета команд Формулы-1 до $ 175 млн. Вместе с тем он подчеркнул, что хотел бы дальнейшего снижения затрат. По его словам, это скажется лишь на топ-командах.
«Я бы хотел видеть более низкий лимит бюджета. Лишь три команды почувствуют эти ограничения. Конечно, было бы здорово, если бы у всех команд были одинаковые шансы, но это невозможно. По крайней мере, мы сделали первый шаг в этом направлении. Нынешнее ограничение лучше, чем ничего. Так что, возможно, в будущем нам удастся снизить и его», — приводит слова функционера GrandPrix247.
Напомним, сократить бюджет команд до $ 175 млн. в год планируется с 2021 года, когда в силу вступит новый технический регламент.
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