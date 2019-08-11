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Мотор «Феррари» получит в Спа прибавку в 20 лошадиных сил

Мотор «Феррари» получит в Спа прибавку в 20 лошадиных сил
Авто / Формула-1 0

Команда «Феррари» готовит обновленную версию силовой установки к этапу Гран-при Бельгии, сообщает Marca. Третья спецификация мотора уже практически готова. Ожидается, что благодаря ней двигатель «Скудерии» прибавит ещё на 20 лошадиных сил. Кроме того, в итальянской команде рассчитывают на прогресс в Бельгии и благодаря использованию нового состава топлива от компании Shell.

В Маранелло рассматривают предстоящие этапы в Бельгии и Италии как реальную возможность завоевать долгожданные победы. На трассах в Спа и Монце ключом к успеху будет являться именно мощность мотора.

Напомним, после двенадцати этапов чемпионата «Скудерия» не одержала ни одной победы и отстаёт от «Мерседеса» в Кубке конструкторов уже на 150 баллов.

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