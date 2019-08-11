Раст выиграл вторую гонку DTM на «Брэндс-Хетч»

На автодроме «Брэндс-Хетч», что в Великобритании, завершилась вторая гонка этапа DTM. Её победителем стал Рене Раст, стартовавший с поула. Второе место досталось Нико Мюллеру, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.
Этот успех позволил Расту закрепить лидерство в общем зачёте, от ближайшего преследователя, Нико Мюллера, он отрывается уже на 37 баллов.
DTM. Вторая гонка. Брэндс-Хетч
1. Рене Раст (Rosberg Audi)
2. Нико Мюллер (Abt Audi) — +0,240
3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +0,598
4. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +2,362
5. Филипп Энг (RMR BMW) — +2,889
6. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,523
7. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +4,789
8. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +5,229
9. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +6,193
10. Марко Виттман (RMG BMW) — +7,837.
- 11 августа 2019
-
17:53
-
16:54
-
16:20
-
15:28
-
14:00
-
12:59
-
11:55
-
10:59
-
09:57
-
08:45
-
00:59
-
00:00
- 10 августа 2019
-
22:59
-
21:39
-
20:59
-
19:59
-
18:36
-
17:45
-
16:37
-
15:57
-
14:01
-
13:27
-
12:09
-
11:11
-
10:21
-
09:37
-
00:44
- 9 августа 2019
-
23:43
-
22:45
-
21:56
-
20:58
-
20:00
-
18:53
-
17:51
-
16:31