Раст выиграл вторую гонку DTM на «Брэндс-Хетч»

На автодроме «Брэндс-Хетч», что в Великобритании, завершилась вторая гонка этапа DTM. Её победителем стал Рене Раст, стартовавший с поула. Второе место досталось Нико Мюллеру, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.

Этот успех позволил Расту закрепить лидерство в общем зачёте, от ближайшего преследователя, Нико Мюллера, он отрывается уже на 37 баллов.

DTM. Вторая гонка. Брэндс-Хетч

1. Рене Раст (Rosberg Audi)

2. Нико Мюллер (Abt Audi) — +0,240

3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +0,598

4. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +2,362

5. Филипп Энг (RMR BMW) — +2,889

6. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,523

7. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +4,789

8. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +5,229

9. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +6,193

10. Марко Виттман (RMG BMW) — +7,837.