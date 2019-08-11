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Раст выиграл вторую гонку DTM на «Брэндс-Хетч»

Раст выиграл вторую гонку DTM на «Брэндс-Хетч»
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

На автодроме «Брэндс-Хетч», что в Великобритании, завершилась вторая гонка этапа DTM. Её победителем стал Рене Раст, стартовавший с поула. Второе место досталось Нико Мюллеру, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.

Этот успех позволил Расту закрепить лидерство в общем зачёте, от ближайшего преследователя, Нико Мюллера, он отрывается уже на 37 баллов.

DTM. Вторая гонка. Брэндс-Хетч

1. Рене Раст (Rosberg Audi)
2. Нико Мюллер (Abt Audi) — +0,240
3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +0,598
4. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +2,362
5. Филипп Энг (RMR BMW) — +2,889
6. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,523
7. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +4,789
8. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +5,229
9. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +6,193
10. Марко Виттман (RMG BMW) — +7,837.

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