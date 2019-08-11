Хэмилтон: мы проводим выдающийся сезон, но чего-то не хватает

Лидер зачёта пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не считает, что текущий сезон складывается для него идеально. Хэмилтон за восемь гонок до конца опережает на 62 очка ближайшего преследователя.

«Да, мы проводим выдающийся сезон, но я выиграл 8 из 12 гонок, чего-то не хватает. Мы упустили свои шансы. Почему мы не были идеальны во время уик-эндов? Также у нас были гонки, в которым нам откровенно повезло. «Феррари» была быстрее, но командные ошибки и ошибки пилотов привели к тому, что они проигрывали. Например, в Баку и Бахрейне из-за проблем с болидом они не победили.

В большинстве случаев мы сконцентрированы и не проявляем никакой расслабленности. У нас всегда одинаковый настрой. Мы продолжаем упорно работать», — цитирует Хэмилтона Autosport.