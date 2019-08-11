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Чедвик стала первой победительницей женской серии W-Series

Чедвик стала первой победительницей женской серии W-Series
Авто / Младшие серии 0

Британская гонщица Джейми Чедвик стала первой в истории победительницей женской серии W Series. В заключительной гонке сезона Чедвик заняла лишь четвёртое место и впервые не пробилась на подиум. Тем не менее, это хватило, чтобы выиграть чемпионский титул.

Чедвик стартовала с поула, но в итоге не сумела удержать преимущество. Гонку в итоге выиграла Эллис Пауэлл.

Новая женская серия W Series проводилась в нынешнем сезоне впервые.

Предполагается, что новый чемпионат будет способствовать популяризации гонок среди женщин. Для отбора участниц в дебютном сезоне организаторы провели масштабный кастинг. Впрочем, некоторые женщины-пилоты выступили против проведения отдельной женской серии, предпочитая участие в младших сериях.

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