Чедвик стала первой победительницей женской серии W-Series
Британская гонщица Джейми Чедвик стала первой в истории победительницей женской серии W Series. В заключительной гонке сезона Чедвик заняла лишь четвёртое место и впервые не пробилась на подиум. Тем не менее, это хватило, чтобы выиграть чемпионский титул.
Чедвик стартовала с поула, но в итоге не сумела удержать преимущество. Гонку в итоге выиграла Эллис Пауэлл.
Новая женская серия W Series проводилась в нынешнем сезоне впервые.
Предполагается, что новый чемпионат будет способствовать популяризации гонок среди женщин. Для отбора участниц в дебютном сезоне организаторы провели масштабный кастинг. Впрочем, некоторые женщины-пилоты выступили против проведения отдельной женской серии, предпочитая участие в младших сериях.
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