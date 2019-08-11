Боттас: в нынешнем сезоне всё могло быть иначе

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что надеялся на менее значительное отставание от напарника Льюиса Хэмилтона. В то же время Боттас подчеркнул, что разговоры о новом контракте не влияют на него.

«Я был голоден до победы в каждой гонке вне зависимости от того, были ли переговоры о контракте или нет. Я хотел выигрывать, я хотел рисковать. Но не всё шло по плану.

Всё могло быть иначе. Мы говорим о сантиметрах и деталях, которые решили исход. Именно так происходит в нашем виде спорта. Баланс рисков, упорная работа ради победы, возможности использовать свои шансы. Но иногда это ни к чему не приводит», — цитирует Боттаса F1i.

Боттас в нынешнем сезоне занимает второе место в зачёте пилотов.