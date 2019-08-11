Сайнс не считает, что сможет обойти Гасли

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от второй половины сезона. Ранее руководитель команды Андреас Зайдль сказал, что Сайнс может бороться с гонщиком «Ред Булл» Пьером Гасли в зачёте пилотов. В настоящее время их разделяют лишь пять очков.

«К сожалению, я не думаю, что наша борьба с Гасли будет идти долго. Текущая ситуация лишь показывает, насколько мы хороши в настоящий момент и насколько стабильны, начиная с Баку.

Не знаю, сколько я там набрал очков, но это невероятно. В трёх первых гонках нам не везло. Всё шло не так. Но после Баку ситуация изменилась, наконец, мы получили награду за проделанную работу.

Я не думаю, что мы сможем оторваться от остальных команд середины таблицы во второй половине сезона. Возможно, повысим скорость на несколько десятых, это будет здорово. Но прогресса добьются и другие команды», — цитирует Сайнса Crash.