Сайнс не считает, что сможет обойти Гасли

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от второй половины сезона. Ранее руководитель команды Андреас Зайдль сказал, что Сайнс может бороться с гонщиком «Ред Булл» Пьером Гасли в зачёте пилотов. В настоящее время их разделяют лишь пять очков.
«К сожалению, я не думаю, что наша борьба с Гасли будет идти долго. Текущая ситуация лишь показывает, насколько мы хороши в настоящий момент и насколько стабильны, начиная с Баку.
Не знаю, сколько я там набрал очков, но это невероятно. В трёх первых гонках нам не везло. Всё шло не так. Но после Баку ситуация изменилась, наконец, мы получили награду за проделанную работу.
Я не думаю, что мы сможем оторваться от остальных команд середины таблицы во второй половине сезона. Возможно, повысим скорость на несколько десятых, это будет здорово. Но прогресса добьются и другие команды», — цитирует Сайнса Crash.
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