Штайнер: с Хюлькенбергом у нас получилась бы взрывоопасная команда

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о возможном изменении состава пилотов на следующий сезон. Ранее появилась информация, согласно которой «Хаас» рассматривает возможность приглашения в команду резервного пилота «Мерседеса» Эстебана Окона или пилота «Рено» Нико Хюлькенберга.

«Когда нечего терять, нужно рисковать. Возможны различные варианты, но пока делать выводы рано. Пилоты заинтересованы в том, чтобы выступать за нашу команду, она не является слабой.

Когда гонщик не пилотирует в течение года, он выпадает из поля зрения. Но Окон отлично проявил себя в предыдущие годы. После двух лет простоя сложно получить ещё шанс. Но посмотрите на Квята, он пропустил год и вернулся, демонстрирует сильное выступление.

У Хюлькенберга действующий контракт с «Рено», но я не знаю, что у них происходит. У нас с ним могла бы получиться взрывоопасная команда, не так ли? Но выбор пилотов зависит не только от меня, но и от Джина Хааса. Мы не можем позволить себе любого пилота», — цитирует Штайнера пресс-служба Формулы-1.