Феттель призвал не делать выводы об изменения в Ф-1 по гонкам в дождь

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель призвал руководство Формулы-1 не делать выводы по последним гонкам. По мнению Феттеля, несколько ярких гонок не позволяют считать, что в Формуле-1 решились все вопросы.

«Гонки в дождливую погоду всегда вызывают хаос. А хаос может быть очень интересным, мы видели это уже неоднократно.

Я думаю, что важно выровнять конкуренцию на сухих трассах в обычных гонках. В этом случае нам удастся улучшить наш вид спорта. Пилоты смогут успешнее конкурировать друг с другом. Безусловно, это наша цель на будущее.

К изменениям правил надо подойти ответственно. Не стоит что-то менять просто ради изменения. ДНК у этого вида спорта великолепный, он таким и был 50 лет назад.

Не думаю, что в футболе нужно менять размер поля или количество игроков только из-за того, что какой-то матч был скучным. Поэтому не думаю, что нужно менять правила или формат гонок. Но некоторые вещи нужно изменить, они могут оказать положительное влияние», — цитирует Феттеля Autosport.