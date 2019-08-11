Расселл: «Мерседес» следит за Боттасом, мной и Оконом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не считает, что имеет реальные шансы на место в «Мерседесе» на следующем сезоне. Британец сообщил, что в настоящее время сосредоточен на выступлении за «Уильямс».

«Лично я считаю, что это очень и очень маловероятно. Но в Формуле-1 всё возможно, иногда здесь важные события происходят за одну ночь. Мы это уже видели.

Факт в том, что «Мерседес» следит за всеми пилотами, Валттери Боттасом, Эстебаном Оконом и мной. Мечта каждого пилота – водить такой болид. Было бы глупо сказать нет, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлении за «Уильямс», — цитирует Расселла Motorsport.

По окончании сезона контракт с «Мерседесом» заканчивается у Боттаса. Пока неизвестно, будет ли продлевать соглашение немецкая команда.