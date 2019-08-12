Феттель: с Бинотто мы научились оставаться спокойными

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что руководитель команды Маттиа Бинотто способствует сохранению спокойствия в тяжёлый сезон. В нынешнем сезоне «Феррари» не выиграла ещё ни одной гонки. В 2019 году Бинотто сменил Маурицио Арривабене на этом посту.

«Не думаю, что уместно сравнивать их. Каждый год и каждая ситуация отличаются. Но мы вместе с Маттиа в роли нашего руководителя научились оставаться спокойными.

Ситуация складывается непросто, мы не выиграли ни одной гонки. Всё очевидно. Первая половина сезона сложилась не так, как мы рассчитывали. Но вся команда сохраняет спокойствие. Мы нацелены на то, чтобы двигаться дальше. Маттиа успешен в плане сохранения единства и спокойствия в команде», — цитирует Феттеля GPToday.