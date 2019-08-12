Харвик стал победителем гонки NASCAR в Мичигане

В Мичигане завершился очередной этап серии NASCAR. Победителем гонки стал Кевин Харвик на «Форд». Второе место занял Дэнни Хэмлин на «Тойоте», тройку замкнул Кайл Ларсон на «Шевроле».

Общий зачёт возглавляет Буш, набравший 2044 очка. На второй строчке располагается Труэкс-младший, отстающий от лидера на 15 очков. Тройку замыкает Джоуи Логано с 2027 очками.

NASCAR. Мичиган

1. Кевин Харвик («Форд»)

2. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

3. Кайл Ларсон («Шевроле»)

4. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

5. Даниэль Суарес («Форд»)

6. Кайл Буш («Тойота»)

7. Райан Прис («Шевроле»)

8. Уильям Байрон («Шевроле»)

9. Чейз Эллиот («Шевроле»)

10. Алекс Боумен («Шевроле»)