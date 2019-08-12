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«Ред Булл» заменит Гасли с Гран-при Бельгии, но на Албона, а не Квята

«Ред Булл» заменит Гасли с Гран-при Бельгии, но на Албона, а не Квята
Авто / Формула-1 0

Команда «Ред Булл» приняла решение об изменениях в составе гонщиков после летней паузы. Французский гонщик Пьер Гасли на фоне слабых результатов в первой половине сезона-2019 Формулы-1 переведён в «Торо Россо». Его место в главной команде концерна с Гран-при Бельгии займёт таиландский новичок Александер Албон. Таким образом, российский пилот Даниил Квят останется в «Торо Россо» и станет новым напарником Гасли.

В «Ред Булл» уточнили, что команда использует оставшиеся девять гонок, чтобы оценить выступления Албона и принять решение, кто станет напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020.

После первых 12 Гран-при сезона-2019 на счету Албона 16 очков против 27 у Квята. Гасли набрал 63 очка против 181 у Ферстаппена.

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