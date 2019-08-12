Победительница женской серии намекнула, что рассчитывает на место в «Уильямсе»
Британский пилот Джейми Чедвик, ставшая победительницей дебютного сезона женской серии W Series, рассказала о своих ожиданиях. 21-летняя спортсменка призналась, что рассчитывает на более плотное сотрудничество с «Уильямс». Она в настоящее время является пилотом по развитию команды.
«Я знаю, чего я хочу достичь. Я работаю на симуляторе в «Уильямсе», я буду с командой в Монце в следующем месяце. Надеюсь, что смогу полагаться на команду и получить нечто большее», — цитирует Чедвик The Telegraph.
За победу в женской серии Чедвик получила $ 500 тыс. Предполагается, что новая серия будет способствовать росту популярности автоспорта среди женщин. Одним из организаторов гонок является бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.
Чедвик стала первой победительницей женской серии W Series
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