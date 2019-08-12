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Согласны ли вы с решением «Ред Булл» заменить Гасли на Албона?

Согласны ли вы с решением «Ред Булл» заменить Гасли на Албона?
Авто / Формула-1 0

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в новом опросе. Голосование касается решения австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» произвести перестановки в составе гонщиков во время летней паузы в сезоне-2019. Начиная с Гран-при Бельгии таиландец Александер Албон заменит в составе «Ред Булл» француза Пьера Гасли, который отправится на понижение в «Торо Россо». Предлагаем вам ответить на вопрос, правильно поступил «Ред Булл» либо же ему нужно было перевести в главную команду российского гонщика Даниила Квята или оставить Пьера Гасли до конца чемпионата.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Согласны ли вы с решением «Ред Булл» заменить Гасли на Албона?

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