Согласны ли вы с решением «Ред Булл» заменить Гасли на Албона?
Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в новом опросе. Голосование касается решения австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» произвести перестановки в составе гонщиков во время летней паузы в сезоне-2019. Начиная с Гран-при Бельгии таиландец Александер Албон заменит в составе «Ред Булл» француза Пьера Гасли, который отправится на понижение в «Торо Россо». Предлагаем вам ответить на вопрос, правильно поступил «Ред Булл» либо же ему нужно было перевести в главную команду российского гонщика Даниила Квята или оставить Пьера Гасли до конца чемпионата.
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Согласны ли вы с решением «Ред Булл» заменить Гасли на Албона?
- 12 августа 2019
-
17:12
-
16:46
-
16:27
-
16:01
-
15:13
-
14:56
-
14:31
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
12:28
-
10:30
-
09:35
-
00:06
- 11 августа 2019
-
23:56
-
22:09
-
21:48
-
20:48
-
20:01
-
18:35
-
17:53
-
16:54
-
16:20
-
15:28
-
14:00
-
12:59
-
11:55
-
10:59
-
09:57
-
08:45
-
00:59
-
00:00
- 10 августа 2019
-
22:59
-
21:39
-
20:59
Партнерский контент