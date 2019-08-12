Коронель: бедный Албон! Я бы выбрал Квята

Голландский гонщик Том Коронель прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли с Гран-при Бельгии на Александера Албона, а не Даниила Квята.



«Бедный Албон. Думаю, для „Ред Булл“ это умное решение, но вот Албону придётся выживать. Если он не выступит лучше, чем Гасли, то это может стать концом карьеры. Но я понимаю, что он не может не использовать такую возможность — ты как пилот должен так поступать. К тому же в „Ред Булл“ всё решают большие боссы.



Это типичное для „Ред Булл“ решение. Я бы выбрал Квята. Это тип Хюлькенберга/Магнуссена: очень хороший, быстрый, опытный пилот, который будет очень полезен для твоей команды. А выбирая Албона, вы оказываетесь под очень большим давлением. Но, возможно, они видят в Алексе что-то, чего не вижу я. Конечно, у них есть все данные.



Для Албона речь будет идти о выживании. Хорошей работой можно будет назвать, если он окажется ближе к Максу, чем Гасли. Будет в пределах трёх десятых от Макса. Ферстаппены мне не платят и я не возглавляю фан-клуб Макса, как говорят некоторые, но я гоняюсь тридцать лет и знаю, когда какой-то пилот является действительно особенным. Не очень хорошим, а особенным, непобедимым. Не уровень Хайдфельда или Монтойи, а Сенны или Шумахера — таков Макс», — заявил Коронель в интервью Formule1.

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.