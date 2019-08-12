Коронель: бедный Албон! Я бы выбрал Квята

Голландский гонщик Том Коронель прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли с Гран-при Бельгии на Александера Албона, а не Даниила Квята.
«Бедный Албон. Думаю, для „Ред Булл“ это умное решение, но вот Албону придётся выживать. Если он не выступит лучше, чем Гасли, то это может стать концом карьеры. Но я понимаю, что он не может не использовать такую возможность — ты как пилот должен так поступать. К тому же в „Ред Булл“ всё решают большие боссы.
Это типичное для „Ред Булл“ решение. Я бы выбрал Квята. Это тип Хюлькенберга/Магнуссена: очень хороший, быстрый, опытный пилот, который будет очень полезен для твоей команды. А выбирая Албона, вы оказываетесь под очень большим давлением. Но, возможно, они видят в Алексе что-то, чего не вижу я. Конечно, у них есть все данные.
Для Албона речь будет идти о выживании. Хорошей работой можно будет назвать, если он окажется ближе к Максу, чем Гасли. Будет в пределах трёх десятых от Макса. Ферстаппены мне не платят и я не возглавляю фан-клуб Макса, как говорят некоторые, но я гоняюсь тридцать лет и знаю, когда какой-то пилот является действительно особенным. Не очень хорошим, а особенным, непобедимым. Не уровень Хайдфельда или Монтойи, а Сенны или Шумахера — таков Макс», — заявил Коронель в интервью Formule1.
- 12 августа 2019
-
17:12
-
16:46
-
16:27
-
16:01
-
15:13
-
14:56
-
14:31
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
12:28
-
10:30
-
09:35
-
00:06
- 11 августа 2019
-
23:56
-
22:09
-
21:48
-
20:48
-
20:01
-
18:35
-
17:53
-
16:54
-
16:20
-
15:28
-
14:00
-
12:59
-
11:55
-
10:59
-
09:57
-
08:45
-
00:59
-
00:00
- 10 августа 2019
-
22:59
-
21:39
-
20:59