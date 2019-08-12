Попов: не думаю, что Квят сам отказался от перехода в «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал решение команды «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона начиная с Гран-при Бельгии, оставив Даниила Квята в «Торо Россо».
«В пресс-релизе сказано, что у „Ред Булл“ четыре молодых талантливых гонщика с контрактами и эти девять гонок будут проведены, чтобы определить, кто займёт место рядом с Максом в 2020 году. В принципе это достаточно логично. Я видел отзывы наших болельщиков — лавину негодования и непонимания, что Даню опять обидели, хотя он приехал на подиум. Во-первых, все мы знаем систему „Ред Булл“, а он — лучше других. Неожиданностей тут быть не может. Второе: они уже видели в главной команде Даню и знают, на что он способен, а способен он на многое. Пьера они тоже теперь знают — и я не знаю, что он должен совершить за оставшиеся девять гонкок, чтобы заслужить возвращение обратно. Выиграть шесть из них? И не знают они только Албона.
Алекс выступал только за „Торо Россо“, выступал довольно неплохо. Да, Даня набрал больше очков, но Алекс сопротивляется в квалификациях и гонках, там красивые дуэли, как в Германии. Нет такого: один приехал на подиум, другой — никуда, а взяли второго. Вовсе нет. Албон очень хорош для первого сезона, очень. Показал хороший потенциал. Теперь „Ред Булл“ хочет посмотреть, выдержит он давление или нет.
Макс испугался конкуренции со стороны Квята? Я думаю, Ферстаппен сейчас настолько уверен в себе и во вкате в эту машину, что он никого не боится. Не думаю, что Квят сам отказался от перехода в „Ред Булл“. Цель любого пилота — выступать в как можно более сильной команде и бороться за как можно более высокий результат. И я не думаю, что, имея контракт с „Ред Булл“, можно отказываться. Тебе сказали, что с этой гонки ты едешь на вот этой машине», — заявил Попов в своём подкасте «Гаснут огни».
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