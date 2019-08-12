Состав пилотов «Торо Россо» теперь опытнее, чем в «Ред Булл»
Состав пилотов команды «Торо Россо» со следующей гонки, Гран-при Бельгии, будет более опытным, чем состав «Ред Булл». Макс Ферстаппен и новичок команды Александр Албон на двоих провели всего 105 гонок в Формуле-1 — 93 на счету Ферстаппена и всего 12 на счету Албона. В свою очередь пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Пьер Гасли на двоих провели 122 боевых Гран-при — 38 — на счету французского гонщика и 84 на счету россиянина.
Напомним, ранее стало известно, что тайско-британский гонщик Александер Албон уже на Гран-при Бельгии заменит Пьера Гасли в составе «Ред Булл», который в свою очередь продолжит карьеру в качестве напарника Даниила Квята в «Торо Россо». Гран-при Бельгии пройдёт с 30 августа по 1 сентября.
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